Il Pakistan ottiene altri 7 miliardi dal Fmi Islamabad è corteggiata da tutti ma l’influenza di Pechino aumenta

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo mesi di trattative serrate, il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato l’approvazione di un prestito di settedi dollari al. La linea di credito concessa da parte dell’istituto con sede a Washington rappresenta una vera e proprio linfa vitale per il disastrato paese asiatico, alle prese con una crisi economica senza fine che rischia di minarne il fragile equilibrio interno. Le discussioni che hanno occupato gli ultimi mesi sono state legate soprattutto alla necessità perdi implementare una serie di significative riforme istituzionali. Queste ultime sono necessarie per permettere aldi far fronte a un debito che ha raggiunto quota 130di dollari, a fronte di un prodotto interno lordo che si aggira a circa 400di dollari.