Il nuovo arrivato del Barcellona Szczesny rivela il ruolo di Lewandowski nella firma

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-02 15:52:55 Breaking news: Wojciechè stato convinto a lasciare il ritiro e ad unirsi aldopo una chiamata con il collega polacco Robert. Il portierehato questa mattina con il Barça un contratto a breve termine che lo durerà fino alla fine della stagione. Il 34enne non gioca dai Campionati Europei di quest’estate e ha annunciato il suo ritiro dal calcio ad agosto, ma indosserà dii guanti dopo che gli è stato chiesto di sostituire Marc-Andre ter Stegen, che si è rotto un osso. tendine del ginocchio e potrebbe saltare il resto della stagione. Alla domanda su come è avvenuto il trasferimento,ha detto a El Mundo Deportivo: “Luiè stata la prima persona che mi ha chiamato per valutare la possibilità che ciò accadesse perché ero in pensione.