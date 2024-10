Il Cairo e la beffa per l’attivista anglo-egiziano Alaa El-Fattah | pena finita ma resta in carcere Le sorelle | Il governo Starmer ci aiuti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Alla madre aveva detto di non portargli più libri in cella perché tanto non gli sarebbero serviti. Alleaveva fatto la richiesta di un telefono nuovo per ricominciare a comunicare con il mondo dopo il 29 settembre, data in cui il bloggerEl-ha finito di scontare la condanna a cinque anni in undel, e pensava sarebbe stato di nuovo libero. Non è stato così. Quando due giorni prima della data fatidica abbiamo incontrato a Londra Sanaa e Mona Seif, ledelconsiderato uno dei prigionieri politici di maggior profilo nella lotta per la democrazia in Egitto, il loro umore era un misto tra confusione e rabbia.