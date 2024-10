I Rugrats al cinema con un film ibrido live-action CGI

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I miticistanno per ottenere un adattamentotografico che mischierà CGI e. La serie animata creata da Arlene Klasky, Gábor Csupó e Paul Germain per Nickelodeon ha debuttato nel 1991 divenendo in breve tempo molto popolare. Nel 1996 ihanno subito la più classica delle operazioni reboot con tre nuove stagioni, uno status di protagonista della cultura pop conanimati, ed una serie di riconoscimenti importanti. Ilsarà diretto da Jason Moore (Un Matrimonio Esplosivo), con Mikey Day impegnato in cabina sceneggiativa in compagnia di Streeter Seidell. Karen Rosenfelt produrrà ilassieme ai creatori della serie originale Klasky e Csupò. Nuovi dettagli saranno rivelati nei nostri prossimi aggiornamenti.