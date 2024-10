Hedi Slimane lascia Celine andrà da Chanel? Il gossip del fashion impazza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Parigi, 2 ottobre 2024 - Dopo tante voci, oggi a conclusione dei nove giorni di sfilate per il pret-à-porter femminile dell’estate 2025, arriva finalmente la notizia che per tanti clienti sarà come una campana che suona a morto:, creativo eccelso e di grande esperienza, non è più l’artista, il direttore creativo e dell’immagine di, marchio che guidava dal 2018 e di cui pochi giorni fa ha svelato solo on line la collezione. Schivo, quasi timido,ha un mare di ammiratori tra uomini e donne nel mondo: ha 56 anni, è francese nato a Parigi ma di padre tunisino, bancario, e mamma italiana, sarta, ha due lauree in giornalismo e storia dell’arte, è appassionatissimo di fotografia e assai affermato in questo campo ed ha un curriculum nelche pochi possono raccontare.