Golf Gradino più alto per Bovinelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I green veloci del Cus Ferrara hanno ospitato lo scorso fine settimana, un doppio appuntamentoistico: sabato è andato in scena il ventiseiesimo Tourist& Travel Cup, circuito itinerante in tutta la penisola, mentre domenica è stata la volta della seconda edizione della “Silvy Beauty Estetica avanzata e oncologicaCup”. Il sabato di tutto rispetto lo score portato in club house da Simone, delClub Arona, pari a sei colpi sopra il par del campo, che gli ha consentito di raggiungere ilpiùdel podio. Belle prestazioni anche di Paolo Marzolla, Andrea Pucci e Carlo Alberto Barbieri, giunti primi rispettivamente in prima, seconda e terza categoria. Risultati nettamente più alti invece domenica.