FOTO Benevento seduta a porte aperte all’Imbriani | ok Ferrara si ferma un centrocampista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRitmi alti e squadra sul pezzo alladell’Antistadio Imbriani. La notizia positiva è il reintegro nel gruppo diche ha svolto tutta lacon il resto della squadra. Solo lavoro differenziato per Acampora, ma in merito mister Auteri aveva già anticipato che per l’ex Bari lo staff medico avrebbe utilizzato maggiore cautela per evitare il rischio di una ricaduta. Non è andata, invece, come si sperava lapomeridiana per Pinato, costretto arsi di nuovo per il riacutizzarsi del fastidio agli adduttori obbligandolo a lasciare il campo in anticipo dopo aver lavorato in precedenza con il resto del gruppo. Da valutare, quindi, le sue condizioni ma appare altamente improbabile la sua presenza nella prossima trasferta di Messina.