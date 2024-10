Fine del servizio ’check point’ in zona rossa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo 12 giorni di intenso lavoro, lunedì è terminato ildi gestione ‘checkall’ingresso delladi Traversara ubicato nei pressi del cimitero. Come da disposizione del Centro Operativo Comunale di Bagnacavallo, ilè stato svolto dalle Guardie giurate della Sezione di volontariato ‘Gea’ (Guardie ecozoofile ambientali) di Ravenna che ha sede proprio a Bagnacavallo, garantendo la presenza di due guardie volontarie per turno, dalle 7 alle 19. A gestire i servizi, rivelatisi molto impegnativi anche per per il fatto che per raggiungere Traversara era percorribile una sola strada, utilizzata da tutti come unico itinerario di afflusso e deflusso, è stato Valeriano Savini, già brigadiere dei Carabinieri di Lugo e ora vice presidente della ‘Gea’.