Ecco come la rete russa di propagandisti inquina il dibattito pubblico italiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Questo è il secondo di tre articoli di Massimiliano Coccia sulladella propagandain Italia.Qui si può leggere il primo. La guerra ibrida e non lineare della Federazionecontro l’Italia e l’Unione europea ha avuto nel corso del tempo un piano di azione suddiviso per fascia d’età ed elettorato e specificità geografica. «A partire dal 2000 – racconta l’ex funzionario dell’ambasciata, oggi attivo nella protezione internazionale dei dissidenti – la Federazione ha messo in campo un piano di soft e hard power in Europa che mirava a destabilizzare, consolidare e inondare di denaro sporco tutto il Paese. L’Italia è stata ed è la lavatrice del denaro sporco e quando si parla di mafiasi parla di Stato russo, lo sosteneva anche Giovanni Falcone».