Denis Bergamini a 35 anni dalla morte la condanna a 16 anni per la ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) *** Aggiornamento del 2 ottobre 2024 *** Dopo 35è arrivata la primaper ladel calciatore Donato “, ritrovato senza vita la sera del 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. Secondo i giudici della Corte d’assise della città calabresenon si suicidò gettandosi sotto un camion in transito, ma fu ucciso altrove e il suo corpo venne spostato solo in un secondo momento sulla statale, già senza vita. Per l’omicidio è quindi statata a sedicil’exIsabella Internò è statata, accusata di omicidio volontario premeditato in concorso con ignoti. Una pena inferiore rispetto a quella chiesta dall’accusa, di 23, poiché i giudici, pur riconoscendo lsa premeditazione, hanno però ritenuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti.