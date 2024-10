Da Tzitzikostas a Kadis | un’altra grana per la Commissione von der Leyen

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lavon dernon trova pace. Dopo la recente polemica sualla carica di commissario ai trasporti, un altro nome della sua squadra finisce sotto i riflettori. Questa volta è il turno di Costas, designato come futuro commissario europeo per gli oceani e la pesca. Il passato dicome ministro dell’ambiente a Cipro torna a perseguitarlo proprio mentre si prepara a trasferirsi a Bruxelles. Al centro della controversia c’è un progetto di trattamento dei rifiuti nella regione di Limassol, finanziato dall’Ue con ben 46 milioni di euro nel 2015. L’impianto di Pentakomo doveva essere un fiore all’occhiello della gestione sostenibile dei rifiuti ma si è trasformato in un vero e proprio incubo ecologico.