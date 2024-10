Così la Cia prova a reclutare fonti in Cina Il video

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo la Russia, la. Dopo i tanti messaggi diffusi in russo, oggi la Central Intelligence Agency ha pubblicato sui suoi social media unin lingua cinese. L’obiettivo è lo stesso: far leva sulla disaffezione perfornendo strumenti sicuri di comunicazione. In quei casi verso Vladimir Putin, in particolare dopo l’invasione dell’Ucraina; in questi, verso Xi Jinping. “Ci sono molte persone che hanno accesso alle informazioni e che sono scontente del regime di Xi in”, ha detto il vicedirettore David Cohen in un’intervista a Bloomberg. “Ci sono persone all’interno che vedono ciò che sta accadendo e, per molte motivazioni diverse, fondamentalmente non amano la direzione in cui Xi sta portando il Paese e capiscono che c’è un modo per aiutare il loro Paese lavorando con noi”, ha aggiunto.