Carlo Mazzacurati nello sguardo di Lucia Baldini

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 –diRacconto fotografico per i film: La Giusta Distanza e La Passione Dal 5 al 27 ottobre sarà aperta, alla Pieve di San Giovanni Battista, la mostra della fotografache racconta, per immagini, la ragione dei perdenti nei due film di. Taglio del nastro sabato alle 17,30 alla presenza dell’autrice Sarà inaugurata sabato 5 ottobre alle 17,30 alla Pieve di San Giovanni Battista in piazza Cavour la mostra “di. Racconto fotografico per i film: La giusta distanza e La passione”. L’esposizione, al cui taglio del nastro sarà presente l’autrice e fotografa, fa parte delle iniziative legate alla 42esima edizione di ValdarnoCinema film festival in programma dall’8 al 12 ottobre a San Giovanni Valdarno.