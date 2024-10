Calomi | dal 4 ottobre in radio Sbadabam

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dal 42024 sarà in rotazionefonica “”, il nuovo singolo diper Maionese Project disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 3. “” è un brano pop dal sound malinconico che esprime la frustrazione di chi non accetta di essere la seconda scelta, mescolando momenti di ribellione e di dolce nostalgia, racconta la lotta interiore tra il desiderio di non essere messi da parte e la mancanza di chi ci ha ferito. Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Quando ho scritto questa canzone stavo attraversando un periodo di cambiamento nella mia vita. Mi sono trovata spesso a scrivere pensieri e riflessioni nelle note del mio telefono per cercare di sfogarmi e trovare delle risposte. Queste note si sono rivelate fondamentali durante la session in studio, dando la scintilla iniziale per la scrittura del pezzo.