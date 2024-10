VIDEO Luna Rossa incidente terribile | la prua sprofonda barca sommersa dal mare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)è incappata in undurante la gara-7 della finale di Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Al termine del primo lato di bolina, dopo aver operato la virata al cancello con un solo secondo distacco da INEOS Britannia, lo scafo italiano si è purtroppo reso protagonista di un nose down: laè piombata di forza in acqua e laè statadal. L’episodio è dovuto a un malfunzionamento del foil sottovento: dopo la virata e l’inizio del primo lato di poppa, l’arm non scendeva più in acqua e Francesco Bruni ha dato il corretto comando di togliere l’automatico.