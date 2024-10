Un’estate da incorniciare Ameglia fa il boom di presenze grazie alle tante iniziative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Quello sull’estate appena trascorsa per il Comune diè un bilancio estremamente positivo. A testimoniarlo sono le oltre 10 milaregistrate durante i mesi scorsi per aver preso parte al ricco cartellone dell’estate amegliese. Un programma ampio che con oltre 80 appuntamenti, suddivisi tra momenti conviviali, associazionistici e grandi manifestazioni, ha dato ottimi risultati. Tra questi spicca la rassegna letteraria I Grandi Temi realizzata dal Comune in collaborazione con Anna Bernardini De Pace, iniziativa che portando alla Villa Romana di Bocca di Magra personalità di spicco come Simona Ventura, Gabriel Garko o Sveva Casati Modignani, ha visto ben 1200 spettatori.