Tutti i vincitori dei concorsi per corti e lungometraggi e speciali

(Di martedì 1 ottobre 2024) La giuria del concorso del Lucca Film Festival, composta dall’attrice Lidia Vitale, dal regista Valerio Mieli e dallo sceneggiatore Guido Iuculano ha assegnato i seguenti premi. Premio della giuria: “Rei“ di Tanaka Toshihiko. Premio della giuria popolare: “African Giants“ di Omar Kamara. Premio della giuria SNCCI: “Through rock and clouds“ di Franco Garcia. Premio della giuria studentesca: “Through rock and clouds di Franco Garcia. Premio giuria AFIC: “Through rock and clouds“ di Franco Garcia. Menzione speciale della giuria SNCCI: “The Erl - King“ di Goran Radovanovic. Premio Marcello Petrozziello della giuria stampa: “Norah“ di Tawfik Alzaidi.