Traffico Roma del 01-10-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità disagi allungo il raccordo anulare code anche per un incidente in carreggiata interna tra le uscite via di Settebagni Tiburtina stessa situazione lungo via Flaminia per un incidente lunghe code da Labaro verso via dei ponti proseguono i lavori di potatura in Viale Tiziano tra Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi previste chiusure altra le ore 7 le 17 in base all’ avanzamento dei lavori termine in 20 previsto per giovedì 3 ottobre a Porta Maggiore per lavori di rinnovo dei binari su parte della rete chiusa in via Prenestina la corsia tranviaria tra piazzale Prenestino e piazzale labicano fino al 3 novembre linea 235 814 viaggeranno integralmente sul bus trasporto pubblico rallentata la circolazione ferroviaria della linea convenzionaleFirenze per la presa persone non ...