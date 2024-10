Terribile incidente in bus | morte decine di persone tra alunni e insegnanti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 1 ottobre 2024) Unincendio si è verificato oggi a bordo di un bus che trasportava 38 studenti e 6. Al momento è confermata ladi 22 ragazzi e 3 docenti, ma sono numeri che rischiano di dover essere aggiornati. Leggi anche: Panico a bordo del Ryanair in Italia: lo scoppio improvviso Leggi anche: Enorme incendio in Italia, scuole chiuse e divieti: cosa succedein bus Un graveha scosso la Thailandia, dove uno scuolabus in viaggio verso Ayutthaya ha preso fuoco, causando una tragedia che potrebbe costare la vita a 25 studenti. L’è avvenuto a nord di Bangkok, mentre il bus trasportava 38 studenti e seiin gita scolastica dalla provincia di Uthai Thani.