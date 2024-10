Simone Cristicchi diventa la voce dell’esodo istriano a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) È una pagina di storia piuttosto scomoda. Complessa. All’epoca del debutto (dieci anni fa), si scatenò una vera e propria contestazione. In compenso il successo di pubblico è stato importante. Aprendo auna seconda vita teatrale, dopo i successi sanremesi. Da stasera “Magazzino 18“ arriva ospite del Piccolo Teatro Studio. Passaggio prestigioso. Anche un po’ inaspettato, all’interno di una stagione che pare muoversi in altre direzioni. Qui con un musical civile che racconta l’esodo forzato degli italiani di Istria e Dalmazia, dopo i trattati del 1947 in favore della Jugoslavia di Tito. Al centro di tutto un luogo simbolo: il Magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste, che ancora oggi conserva tantissimi oggetti degli esuli. Due ore di monologo. Scritto insieme a Jan Barnas, regia di Antonio Calenda. Con le parole a intervallarsi ai brani originali.