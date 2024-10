Sampdoria le maglie del derby contro il Genoa all’asta | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) E’ ancora grande festa in casadopo la bella vittoria neldi Coppa Italiaile il colpo in campionato a Modena. “Sedicidal valore inestimabileper una nobile causa. Sono le t-shirt indossate dai blucerchiati nel vittoriosodella Lanterna dello scorso 25 settembre, che da oggi potete trovare su MatchWornShirt, la piattaforma ufficiale U.C.. Clicca qui per fare la tua offerta e contribuire a sostenere il progetto ‘La Cantera’ dell’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova”, si legge sul sito Il progetto ‘La Cantera’ del “Gaslini” è un’iniziativa preziosa per il futuro della ricerca e dell’assistenza all’interno del dipartimento di Emato-Oncologia dell’ospedale pediatrico genovese, che comprende le UOC Ematologia e Oncologia e l’UOSD Trapianto Midollo Osseo.