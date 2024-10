Salerno sparatoria al mercato del pesce | due morti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) È di dueil bilancio dellaavvenuta all’alba aldeldi. Dalle prime informazioni emerge che un 72enne titolare di un’attività commerciale all’interno delittico ha aperto il fuoco contro due persone di 58 e 48 anni: uno è morto sul colpo, l’altro invece è deceduto in ospedale dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. L’uomo che ha sparato si è costituito ai carabinieri, consegnando l’arma utilizzata, alla stazione di Mercatello. Sono in corso le indagini congiunte di polizia e militari dell’Arma.