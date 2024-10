Real Madrid Ancelotti | Non esiste più preparazione con qualche partita in meno ci sarebbe più qualità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Mbappé ha recuperato, vediamo come va l’allenamento di oggi, ha fatto un lavoro individuale e ha avuto delle buone sensazioni. Sta bene. Siamo abituati a recuperare in fretta“. Sono queste le dichiarazioni che Carlo, tecnico del, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sports alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Lille. “Lanonpiù, ci sono troppo partite, i protagonisti non sono quelli che decidono. Il calendario è deciso dalle Leghe, la Uefa e la Fifa che chiedono sempre più partite, questo comporta problemi, infortuni e. Coninse ne vedrebbero di più attraenti“, ha aggiunto.: “Nonpiù, conincipiù” SportFace.