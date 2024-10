Problemi in avanti Martiniello non basta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Seconda sconfitta consecutiva per l’Ancona: dopo il ko su rigore contro il Chieti, ora la resa nel finale a Senigallia. Due sconfitte episodiche, sicuramente immeritata la prima, probabilmente anche la seconda, ma la Vigor ha avuto il merito di trovare il modo per decidere il derby, lasciando ai dorici il mea culpa per la disattenzione difensiva che ha permesso al bomber Pesaresi di trovarsi tutto solo nell’area piccola per girare in porta il gol partita. Eppure, paradossalmente, idell’Ancona non sembrano essere di natura difensiva, con un reparto arretrato che pur portato ogni tanto a spasso dal furetto Koné, ha mostrato quella compattezza e quella solidità complessiva che avevano permesso a Boccardi & C. di fare risultato pieno nei primi due incontri.