Porto crocieristico di Fiumicino l’ipotesi delle navi monstre

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1° ottobre 2024 – Possibili novità riguardo al nuovodi Isola Sacra, progetto che promette di trasformare il panorama dellagazione di. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, la Royal Caribbean, la società che gestirebbe il, ha confermato che il nuovo approdo non sarà solo per piccole, ma accoglierà anche enormi vascelli come la “Icon of the Seas”. La Icon of the Seas rappresenta una vera e propria innovazione nel mondocrociere: con un peso di ben 250.000 tonnellate e una capacità di oltre 7.500 passeggeri, è unapiù grandi del mondo . Inaugurata il 23 gennaio 2023 a Miami in un evento di gala che ha visto la presenza del famoso calciatore argentino Leo Messi, la nave si estende per 365 metri di lunghezza e 65 metri di larghezza, offrendo 2.800 cabine distribuite su venti piani.