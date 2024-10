Napoli e Kvaratskhelia | trattative in corso per il rinnovo Manna incontra l’agente Jugeli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’offerta del club partenopeo persi ferma a 6 milioni, mentrechiede almeno 8 milioni. Ilè in fermento per il futuro del suo talento georgiano, Khvicha. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovannihatodel giocatore, Mamuka, in un prestigioso hotel affacciato sul Golfo di, per discutere deldel contratto del giovane attaccante. Attualmente, il contratto discade nel 2027, ma il club azzurro è intenzionato ad estenderlo fino al 2029. L’offerta presentata da De Laurentiis è di circa 6 milioni di euro a stagione, cifra simile a quella percepita da Romelu Lukaku. Tuttavia,ha richiesto almeno 8 milioni, e le parti non hanno ancora trovato un accordo.