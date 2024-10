Merckx | Non so se Pocagar è davvero più forte di me Io non mi paragonavo a Coppi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Messaggero ha intervistato Eddy, il corridore più vincente della storia del ciclismo con 445 successi. A giugno compirà ottant’anni. Pogacar è il nuovo che avanza, ha eguagliato il suo record al Giro d’Italia. Lo sloveno piùdi lui? «L’ho detto, sì. Ma non lo sose sia così. Difficile fare paragoni, sono epoche diverse. Io non mi, ad esempio, anche se si facevano i raffronti. Adesso è così, ma vediamo alla fine della carriera dove è arrivato».: «Mi piace tutto di Pogacar, anche lo stile di corsa, è di un’altra categoria» L’ex ciclista continua. Come sarebbe statocon tutte le conoscenze, le tecnologie e la preparazione di oggi: «Ci penso eccome. Ecco perché dico che i paragoni non reggono. Cosa mangiavo? Un pezzo di crostata, di torta di mele, zucchero queste cose qui. Non c’era la dieta specifica come oggi».