Mark Rutte è il nuovo segretario generale della Nato | L’Ucraina rimane la nostra priorità

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Da oggi 1° ottobreè il. Martedì mattina è avvenuto il passaggio di consegne al Consiglio Atlantico con Jens Stoltenberg, che gli ha consegil martelletto del, un pezzo da collezione risalente agli Anni 60. «è un amico e un collega, conosce bene la, è conosciuto all’interno dell’alleanza e ha la giusta esperienza pere guidarla», ha detto Stoltenberg. On this historic day, we bid farewell toSecretary General @jensstoltenberg and welcome incoming @SecGenpic.twitter.com/cGfNQEMZuU —(@) October 1, 2024 Le prime dichiarazioni del neo«Non vedo l’ora di iniziare, ringrazio Jens per l’amicizia.resta unaper l’alleanza. Ma anche la difesa e la deterrenza, dobbiamo spendere di più.