Il chiosco della droga Pusher e vedette nel bosco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Unin mezzo al, con tetto e pareti per proteggersi dalle intemperie, panchina a bancone per il servizio, realizzato con due pezzi di tronco d’albero e un’asse di traverso utilizzata come base d’appoggio. È l’ultima sorpresa trovata dalla polizia locale sovracomunale nel Parco delle Groane, al confine tra Cesano Maderno e Seveso. Impegnati operatori di diversi comandi di polizia localezona, coordinati dall’ufficiale Antonio Azzarone del comando di Cesano Maderno, responsabile del progetto che quest’anno coinvolge anche comuniBassa Comasca e aree del Parco Pineta.