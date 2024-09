Adani | Inter imbattibile con Lautaro Martinez e Thuram in forma!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’deve trovare continuità e confermarsi contro la Stella Rossa tra poche ore. Danieleha fiducia e sul canale Youtube Viva el Futbol parla in particolare dei due attaccanti. FORZA – Danielenon ha alcun tipo di dubbio sulla forza dei nerazzurri: «L’parte 1-0 per me. Da rosa arriva pretesa, troppo facile se non fai un risultato dire perché ne ha tolti due o perché fa il turnover. Può giocare con tanti giocatori, al massimo e le altre al massimo si parte 1-0. Da rosa devo pretendere, mi hanno fatto arrivare a pensare ciò lo scorso anno. C’è qualcosa che non ti finisce nell’? Qualcosa ti può far pensare che non torna una cosa»., due giocatori chiave perATTACCANTI –ha esaltato infine gli attaccanti: «Le punte non hanno fatto così bene rispetto alla partenza dell’anno scorso: molte volte il campo più lo guardi, più segui e ti dà indicazioni.