Zamora intervista a Neri Marcorè | Un film dal cuore grande tra calcio e vita

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arrivato su Sky, ilè una calorosa storia da riscoprire. Il motivo? Lo spiega proprio il regista, che abbiamoto in occasione del SAFF - Sant'AgataFestival. Ildi una volta, e poi l'importanza della scrittura, dei personaggi, della gentilezza e della perseveranza.diha girato l'Italia, facendo tappa anche al SAFF - Sant'AgataFestival, prima di arrivare nel catalogo di Sky Cinema. Un'esordio alla regia applaudito, apprezzato e decisamente compiuto, nei toni e negli umori delicati di una storia liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Roberto Perrone, con protagonista Walter Vismara (Alberto Paradossi), trentenne che, dalla provincia, si ritrova a lavorare nella Milano degli Anni Sessanta. L'unico modo possibile per integrarsi, è fingersi tifoso dell'Inter e, all'occorrenza, spacciarsi anche per ottimo portiere.