Un orologio è molto più di un bel quadrante

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tommy Cabrerizo, collezionista di Miami, ha acquistato uno degli orologi dei suoi sogni da Richard Mille e questo è stato solo l'inizio del divertimento. Da quel momento in poi, è partita l’avventura nell’universo dei rivenditori autorizzati e dei commercianti del mercato secondario, alla ricerca del complemento perfetto per il nuovo e tanto agognato segnatempo. Quando si tratta di un modello importante, i bracciali e i cinturini possono essere altrettanto preziosi, storici e ben progettati quanto la cassa. «Fa parte della ricerca», spiega Cabrerizo. «Così come ero entusiasta nel ricevere l'RM 67-02, provo lo stesso brivido nell'attesa di acquistare i cinturini: l’emozione è ugualmente forte». Il collezionista sta già pianificando un viaggio a Ginevra per tornare a casa con qualche cinturino in più.