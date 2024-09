Tour Challenge di Curling via alla stagione di gare | l’Italia punta ai trofei e a Milano-Cortina 2026

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024) Prende il via martedì, sul ghiaccio canadese del Bell Aliant Centre di Charlottetown, ladel Grand Slam of, il più importante circuito al mondo della disciplina che raggruppa le migliori squadre del ranking internazionale. Presente anchecon entrambe le sue Nazionali nel, prima delle cinque tappe di quest’annata sportiva. Sei giorni di gara per una competizione che raggruppa 64 formazioni – 32 al maschile e 32 al femminile – per quello che è l’evento a più ampia partecipazione dell’intero circuito. Entrambe le squadre tricolori rientrano nel primo livello della manifestazione, riservato ai 16 team maschili e femminili con il miglior ranking.