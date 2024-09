Tifoso ‘fuoriclasse’ fa gol e vince 40mila euro – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Ilsegna da centrocampo e. L'impresa è riuscita in Repubblica Ceca a Pavel,dello Sparta Praga. Il supporter, nell'intervallo del match della sua squadra del cuore, è stato sorteggiato per la sfida-show: segnare dal cerchio di centrocampo. Facile? Non proprio. La porta non è quella ordinaria, da 7,32 metri. Per segnare, bisogna spedire il pallone in una mini-porta poco più grande del pallone. Per centrare il bersaglio serve un colpo da biliardo da quasi 60 metri. Ildello Sparta azzecca la conclusione perfetta. Il destro lievemente a giro si rivela chirurgico, la palla viaggia sull'erba e arriva 'in buca': gol e superpremio.fa gol e