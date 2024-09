Rugby gli All Blacks non sono più l’armata imbattibile Ma la colpa non è solo di Robertson

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si è conclusa la TheChampionship con il trionfo del Sudafrica, che battendo l’Argentina si è laureato campione. Al secondo posto si è classificata la Nuova Zelanda, ma per gli Allsi è trattato di un torneo poco convincente, con la squadra che si è confermata non devastante come in passato. La Nuova Zelanda sta ancora pagando il doloroso ko in finale agli ultimi Mondiali e dopo un’estate vincente, ma con due successi di misura contro l’Inghilterra, la gestione di Scottnon ha ancora convinto. Il ko all’esordio contro l’Argentina è stato uno shock per gli All, ma a fare malestate le due sconfitte proprio contro il Sudafrica che già li aveva battuti nella finale iridata.