Pronti a solcare i mari in Rogue Waters

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tripwire Presents, la divisione editoriale di Tripwire Interactive che si concentra sulla pubblicazione di grandi giochi di altri studi indipendenti, e lo sviluppatore Ice Code Games, creatore dell’acclamato Hard West 2, hanno annunciato che, il nuovo titololite tattico a turni a sfondo piratesco, viene lanciato oggi su PC Windows tramite Steam ed Epic Games Store. Con un gameplay tattico a turni sia sulla terraferma che in mare,mette i giocatori al comando di Cutter, un capitano pirata immortale alla guida di un’avventura di cappa e spada ricca di tradimenti, saccheggi e forze mistiche, mentre traccia la rotta per la vendetta contro il suo ex capitano, il famigerato Blackbone.è un gioco tattico a turni-lite ambientato in un mondo di pirati invaso da una terribile maledizione.