Neonati sepolti in giardino L’ex fidanzato di Chiara | | Mai vista con la pancia

(Di lunedì 30 settembre 2024) TRAVERSETOLO (Parma) Parla per la prima volta, lungamente. È stata trasmessa ieri, in prima serata su Italia 1, dalla trasmissione ’Le Iene’, l’interal padre dei duechefidanzataPetrolini, madre di entrambi i bambini, ha seppellito neldella sua abitazione, alla frazione Vignale di Traversetolo, nel Parmense. La 22enne si trova ai domiciliari con l’accusa di duplice infanticidio. Il giovane (con il volto coperto) era ai microfoni dell’inviata Alice Martinelli, in una piazzetta del paese. "Vorrei dare – ha esordito – una spiegazione a chi non se la dà. Il primo bacio (con, ndr) è stato in discoteca, oggi è come se fosse un ricordo sporcato. L’anno scorso, a settembre, quando ci siamo rimessi insieme, mi sono tatuato sul polso il suo nome.