Memorial Iotti vince Modena E la Stadium risorge a Ferrara

(Di lunedì 30 settembre 2024) Doppio successo modenese, nei due tornei precampionato che hanno caratterizzato l’ultimo week end di settembre: con un doppio successo, sovvertendo in parte anche i pronostici della vigilia, il Volleysi è aggiudicato la terza edizione del– Bellei, battendo il favorito VTB Bologna, e laMirandola è risorta nelSoriani a, battendo nelle due gare in programma due formazioni di A3. La pesante sconfitta interna nel Torneo Precampionato di mercoledì sera, aveva abbastanza scosso la squadra di Bicego, che aha ritrovato ritmo e gioco, per battere 2-1 il Gabbiano Mantova, e poi 3-1 (23/25 25/18 25/20 25/21) il S.Donà, capace di scappare nel primo parziale, ma poi rimontato e tenuto sotto controllo da Sitti e compagni.