Massimo Giletti Torna in TV con Lo Stato delle Cose su Rai 3

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un Nuovo Programma per Raccontare la Realtàdebutta con il programma “Lo”, una nuova produzione di Rai Cultura in onda dal 30 settembre in prima serata su Rai 3. Il format è pensato per affrontare i temi attuali con una prospettiva diversa, analizzando la complessità del nostro tempo. Dibattiti e Confronti sui Temi Caldi dell’Attualitàguiderà confronti e faccia a faccia con importanti esponenti della politica e della società italiana. Il programma si concentrerà sulle questioni di maggiore interesse pubblico, utilizzando un linguaggio accessibile e coinvolgente. Ospiti e Racconti dal Vivo Non mancheranno collegamenti in diretta dalle piazze italiane e interviste con cittadini, oltre a contributi dal mondo dello spettacolo, della letteratura e del cinema, arricchendo il racconto con diverse sfumature e punti di vista.