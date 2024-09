L’ultima apparizione pubblica di Maggie Smith sciocca i fan

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dameè stata forse una delle più grandi attrici della sua generazione. Che l’abbiate amata per Harry Potter o per Downton Abbey, la sua perdita si farà sicuramente sentire. Continuate a leggere per saperne di più sulvolta che è stata avvistata in pubblico, solo pochi mesi fa! L’attrice Dame, nota soprattutto per il ruolo della professoressa McGonagall nella serie di Harry Potter e per quello di Violet Crawley, la contessa di Grantham in Downton Abbey, è morta all’età di 89 anni, secondo quanto dichiarato dalla sua famiglia. In una dichiarazione congiunta rilasciata dai figli Toby Stephens e Chris Larkin si legge: “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame”. ShutterstockE continua: “Si è spenta serenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre.