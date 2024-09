Le Iene Taylor Mega sul dissing Fedez e Tony Effe | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilè argomento di dibattito anche a Le. Wad ha incontrato e intervistato, ex fidanzata di, che ha partecipato alclip ditogliendosi così dei sassolini dalle scarpe contro l’ex fidanzato.a Le: “e Chiara Ferragni coppia aperta” In questi giorni si è parlato moltissimo deltrache se le sono cantate di brutto infamando le ex fidanzate e compagne. Un teatrino che ha tenuto banco sui social e sui più improntanti quotidiani e magazine, ma anche durante la prima puntata de Le. La Iena Wad ha intervistato, ex fidanzata di, che ha partecipato alclip dicontro il rapper di “Sesso e samba”.