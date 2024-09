La Samb mette la quinta Per L’Aquila non c’è scampo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024)ENEDETTESE 5ENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini 6,5; Zini 7, Pezzola 7, Gennari 7, Orfano 7 (40’ st Tataranni sv); Guadalupi 7 (30’ st Paolini sv), Candellori 7; Kerjota 8 (34’ st D’Eramo sv), Lonardo 8, Baldassi 8 (16’ st Battista 6); Eusepi 7,5 (28’st Moretti sv) A disp. Semprini, Chiatante, Toure, Cantarini. All. Palladini 7(4-3-3): Michielin 5; Gueli 5 (12’ st Tatullo 5 ), Brunetti 5, Alessandretti 5 (12’ st Casella 5), Di Santo 4,5 (28’ st Zuccherato sv); Keita 5 (1’st Giandonato 5), Del Pinto 5, Mantini 4,5; Banegas 5, Belloni 5, Giampaolo 5 (1’ st Misuraca 5). A disp. Negro Guidobaldi, Mancini, Russo. All. Pagliari 5 Arbitro: Acquafredda di Molfetta 6 Guardalinee: Giannetti-Alfieri Reti: 29’ pt Baldassi, 37’ pt e 23’ st Eusepi (rig.), 8’ st Lonardo, 13’ st Kerjota Note: Spettatori 6.624. Espulso al 37’ pt Mantini per doppia ammonizione.