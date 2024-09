La presentazione delle attività di Komen Italia nel mese della prevenzione oncologica 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) NELINTERNAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TUMORI DEL SENO SI RAFFORZA LA SINERGIA TRA MINISTEROCULTURA EA SOSTEGNOSALUTE FEMMINILE AL VIA LA QUINTA EDIZIONECAMPAGNA NAZIONALE “LAÈ IL NOSTRO CAPOLAVORO” PAOLINA BORGHESE DI ANTONIO CANOVA TESTIMONIAL DELL’EDIZIONEUN PERCORSO DI PROMOZIONESALUTE FEMMINILE CHE PARTENDO DALLA SICILIA SI SVILUPPERÀ VERSO IL NORDACCOMPAGNATO DALL’ILLUMINAZIONE IN ROSA DI IMPORTANTI MONUMENTI E DA UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI CON INGRESSO GRATUITO NEI MUSEI STATALI LA CERIMONIA DI AVVIO AL COLOSSEO LA NOTTE DEL 30 SETTEMBRE I tumori del seno restano al primo posto per incidenza e come causa di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale. La, nelle sue varie declinazioni, rappresenta uno strumento molto efficace nell’azione di contrasto a questa malattia.