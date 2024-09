Iadevaia Squadra Mobile di Milano | Inter e Milan vittime no connivenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) A parlare della vicenda legata all’inchiesta sui capi ultras di. Le parole del dirigente delladi. SOCIETAvenuto su Radio Radio, il dirigente delladiAlfonsoha specificato la posizione della Procura su, in merito all’inchiesta sui capi ultras. Le sue parole: «Aspetto chiarito da magistrati, procuratore e titolare dell’inchiesta. Il tema ovviamente di approfondimento non riguarda forme didelle società. In passato si è cercato di mediare tra società e tifo organizzato per l’ordine pubblico, ma tale indagine sottolinea l’atteggiamento di certi gruppi di tifo criminoso. Il tema da parte delle società, come tutte peraltro, tenere fuori dai profitti ogni tentativo di infiltrazione.