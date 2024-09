F1 Perez non molla | Ritiro? La via più facile ma decido io quando smettere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Negli ultimi sei mesi ho pensato di lasciare la F1, ma sarebbe stata la via piùarrendersi dopo così tanti anni. Non me lo sarei mai perdonato. Voglio terminare la carrieraio, non perché qualcuno me lo dice”. Così Sergio, raccontandosi a Dazn Spagna, ha commentato il periodo complicato che sta vivendo, con voci sempre crescenti che lo vorrebbero lontano dal Circus, a causa dei risultati scadenti e nonostante un contratto con la Red Bull anche per il 2025. Il pilota messicano, infatti, ha rivelato di essere “ancora molto motivato, voglio continuare in F1. Mi piacciono i bei momenti, ma impari anche ad apprezzare quello brutti. So che la fine si avvicina, non mi vedo a correre a lungo come Alonso: ho dei bambini piccoli e voglio passare molto più tempo con loro”.