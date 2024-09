È un inizio di settimana ‘grigio’ | tante nuvole e piogge sparse

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) La Lombardia si trova sotto l’influenza di un’area di alta pressione disposta dalla penisola Iberica fino all’Europa Centrale, tuttavia nel corso dellala discesa di una depressione dalla Francia estenderà i propri effetti anche sul nord Italia determinando un peggioramento del tempo. Le previsioni di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 30 settembre 2024 Tempo Previsto: Nuvolosità variabile con alternanza di annuvolamenti estesi e compatti specie sui rilievi; precipitazioni assenti ad esclusione di isolati piovaschi sui rilievi Prealpini Occidentali. Temperature: Minime stazionarie con valori compresi tra 12°C e 15°C, massime in lieve diminuzione con valori tra 19°C e 22°C Venti: In pianura al mattino deboli da est, dal pomeriggio deboli di direzione variabile. In montagna moderati da ovest e nord-ovest.