Dal Sannio in Andalusia il Made in Italy del ‘Lombardi’ alle prese col flamenco

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAppena decollato, il nuovo anno scolastico ha già fatto approdare in Spagna, destinazione Siviglia, ben 15 alunne delle classi quarte e quinte dell’indirizzo “in” del Lombardi, accompagnate dloro docenti Giovanna Giustiniani, Clelia Cecere e Caterina Meccariello. Ad accogliere la delegazione scolastica caudina, lo staff dell’accademia “Centro Imagen”, azienda andalusa che si attesta come uno dei migliori centri di formazione nel settore specializzato in Tecniche dell’Abbigliamento e di Tendenza della Moda.