Calciomercato Napoli Manna tenta un’affare in Argentina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilè concentrato sulla stagione, partita con il verso giusto. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Verona, gli azzurri hanno completato unmostruoso da oltre 150 milioni di euro e ora sono in testa alla classifica di Serie A dopo 6 giornate. Anche in Coppa Italia è stato raggiunto il traguardo degli ottavi di finale, che a dicembre vedranno i partenopei affrontare la Lazio. Per mantenere alta l’asticella, Antonio Conte vorrà avere a disposizione sempre la miglior squadra possibile. La condizione fisica di tutti i componenti della rosa dovrà essere eccezionale fino alla fine dell’anno ed ecco che, già a gennaio, potranno essere utili degli investimenti per puntellare la formazione come necessario. Ecco quindi che il d.s. Giovannisarebbe già entrato in azione, in fase perlustrativa, per conoscere le situazioni di alcuni profili osservati.