Addio a Dikembe Mutombo il ' re delle stoppate'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 30 settembre 2024) AGI - Nba in lutto per la morte di, uno dei piu' grandi difensore di tutti i tempi che si e' spento a soli 58 anni per un tumore al cervello. Era originario dello Zaire (ora Repubblica Democratica del Congo) ed e' stato fra i primi campioni africani del basket americano.  Dall'alto due metri e 18, per 18 anniera stato il re(suo il record per tre stagioni consecutive, 1993-94, 1994-95, 1995-96) e dei rimbalzi (1999-00, 2000-01). Solo Hakeem Olajuwon ha fatto piu'sue 3.289 (con la media di due e mezza a partita) nella storia della Nba.   Dopo ogni 'blocked shot' faceva il gesto del no con il dito e diceva 'not in my house', non a casa mia, come a dire: qui non si passa.