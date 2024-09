Acqua Sant' Anna fa shopping in Francia e si prende il marchio Eau Neuve

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 –faoltralpe. L'azienda cuneese, leader nazionale del mercato acque minerali, ha acquisito la francese La Compagnie des Pyrénées titolare delEau. Un'operazione da 50 milioni di euro, secondo quanto dichiarato dal presidente e ceo del gruppo Alberto Bertone, che al Corriere della sera spiega che questo "è solo l'inizio di diverse operazioni allo studio". In una nota,fa sapere che si impegna a mantenere l'identità e il know-how di Eau, garantendo continuità per i dipendenti e per la comunità locale, al fine di preservare i valori che rendono Eauunin continua e costante crescita sul mercato francese.